Nemrut'un eteğinde keşfedildi: Her renkten var
Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinin Nemrut Kalderası eteklerinde bulunan obsidyen taşları ve diğer değerli taşlar keşfedilmeyi bekliyor.
Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırlarının kesişim noktasında yer alan Nemrut Kalderası, jeolojik yapısı, doğal güzelliği ve keşfedilmeyi bekleyen gizemleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bölge, hem bilimsel açıdan hem de görsel zenginliğiyle önemli bir doğal miras niteliği taşıyor. Bu zenginlikten payını alan yerlerden biride Güroymak’ın Gölbaşı Beldesi. Nemrut Dağının eteklerinde bulunan beldede yoğun şekilde görülen obsidyenler ve diğer doğal taşlar doğa yürüyüşü yapanların ilgisini çekiyor.
Nemrut Krater Dağı’nın oluşum sürecinde meydana gelen ve "volkanik cam" olarak bilinen obsidyen taşları, tarih öncesi çağlardan günümüze uzanan önemli bir doğal miras olarak değerlendiriliyor. Siyah ağırlıklı olmak üzere mor ve mavimsi tonlarda da görülebilen bu parlak taşlar, kırıldığında keskinleşen yapısıyla geçmişte kesici aletler ve süs eşyalarının yapımında kullanıldı. Günümüzde ise hem bilimsel araştırmalar hem de doğa turizmi açısından dikkat çekiyor.Nemrut eteklerindeki Gölbaşı beldesinde yer yer tarlalar ve yürüyüş güzergâhları boyunca rastlanan obsidyenler, bölgenin turizm potansiyelini artırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Doğa yürüyüşleri sırasında yüzeyde kolaylıkla görülebilen bu taşlar, fotoğraf tutkunları için de görsel bir şölen sunuyor. Uzmanlara göre, bölgede obsidyen dışında farklı mineral ve değerli taş oluşumlarının bulunma ihtimali de dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan doğa gezgini Mehmet Okay, Nemrut Kalderası eteklerinde yoğun şekilde görülen obsidyen taşlarının bölge için önemli bir değer olduğunu belirtti. Doğa yürüyüşleri sırasında bu taşlara sıkça rastladıklarını ifade eden Okay, "Nemrut’un volkanik geçmişinin izlerini taşıyan obsidyenler hem görsel açıdan dikkat çekiyor hem de bölgenin jeolojik zenginliğini ortaya koyuyor. Bu alanın jeoturizm kapsamında değerlendirilmesi, hem tanıtıma hem de yerel ekonomiye katkı sağlayabilir" dedi.