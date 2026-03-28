Nemrut'un eteğinde keşfedildi: Her renkten var

Nemrut Krater Dağı’nın oluşum sürecinde meydana gelen ve "volkanik cam" olarak bilinen obsidyen taşları, tarih öncesi çağlardan günümüze uzanan önemli bir doğal miras olarak değerlendiriliyor. Siyah ağırlıklı olmak üzere mor ve mavimsi tonlarda da görülebilen bu parlak taşlar, kırıldığında keskinleşen yapısıyla geçmişte kesici aletler ve süs eşyalarının yapımında kullanıldı. Günümüzde ise hem bilimsel araştırmalar hem de doğa turizmi açısından dikkat çekiyor.Nemrut eteklerindeki Gölbaşı beldesinde yer yer tarlalar ve yürüyüş güzergâhları boyunca rastlanan obsidyenler, bölgenin turizm potansiyelini artırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Doğa yürüyüşleri sırasında yüzeyde kolaylıkla görülebilen bu taşlar, fotoğraf tutkunları için de görsel bir şölen sunuyor. Uzmanlara göre, bölgede obsidyen dışında farklı mineral ve değerli taş oluşumlarının bulunma ihtimali de dikkat çekiyor.