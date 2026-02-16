Nefesten şeker ölçüyor! Türk profesör sensör sistemi geliştirdi

3





"İNSAN VÜCUDUNA GİYİLEBİLİR FORM"



Bayraklı, bu tür kan şekeri izleme sistemleri için uluslararası bir standart bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: "Amerikan Diyabet Derneği toplantısına katılan 100 diyabet uzmanı tarafından oluşturulan bu standartta, ölçümlerin güvenilirliğini gösteren bölgeler yer alıyor. Bizim yaptığımız analizlerde, 150 hastadan elde edilen tüm sonuçlar, en güvenilir aralık olarak kabul edilen bölgede yer aldı. Yani yüzde 100'lük bir doğruluk oranına ulaşmış olduk."



Çalışmanın prototip aşamasını geçtiğini, şu anda cihazın taşınabilir hale getirildiği belirten Bayraklı, "Bundan sonraki süreçte saat, kolye, yüzük ya da maske gibi insan vücuduna giyilebilir forma hazır hale geldi. Hastanede klinik çalışmalara başladık ve 150 hasta üzerinde yaptığımız analizlerde çok olumlu sonuçlar elde ettik." bilgisini verdi.