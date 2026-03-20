Ne zaman yapıldığı belli değil! Yozgat'ta bir cami herkesi şaşırtıyor
Yozgat’ta ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmeyen Bahçecik köyü camisinin restore edilerek yeniden ibadete açılması isteniyor.
Yozgat merkeze bağlı Bahçecik köyünde bulunan tarihi cami, yıllara meydan okuyan mimarisiyle dikkat çekerken, köy halkı yapının eski haline getirilerek yeniden kullanılmasını talep ediyor.
Kitabelere göre 1919-1920 yıllarında inşa edilmiş olabileceği değerlendirilen caminin, mimari özellikleri ve çevredeki benzer yapılarla yapılan karşılaştırmalar sonucunda 18. ya da 19. yüzyıla kadar uzanabileceği ifade ediliyor. Hafif eğimli bir arazi üzerine kurulu olan cami, duvarlarla çevrili bir bahçe içerisinde yer alıyor.
Yapının en dikkat çekici yönlerinden biri ise farklı bölümlerinde yoğun şekilde kullanılan devşirme taşlar ve sütun başlıkları. Kesme taş yığma tekniğiyle inşa edilen camide kuzey cephede son cemaat yeri ve harime bakan üst kat mahfil alanı bulunuyor. Ayrıca caminin güneyinde devşirme malzemelerle yapılmış tarihi bir çeşme yer alıyor. Caminin iç süslemelerinin kendine özgü olduğunu belirten köy sakinleri, yapının hem mimari hem de kültürel açıdan önemli bir değer taşıdığını vurguluyor.
Köy halkından Mustafa Turan ise caminin gerekli bakımının sağlanması için yetkililere çağrıda bulunarak, "Köyümüzün tarihi camisine aklımız yetmez. Camimiz çok eski ve değerli. Rahmetli Turgut Özal zamanında yukarıya yeni bir cami yapıldı, burası kapatıldı. Şu anda ibadetlerimizi orada yapıyoruz. Bu caminin üst tavanları tamamen eski ustaların geçme ahşap işçiliğiyle yapılmış, alt kısmı ise taş duvardır. Duvarlarında tarihi yazılar var" dedi.
Caminin bakıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Turan, "Devlet büyüklerimizden buraya sahip çıkmalarını istiyoruz. Çok büyük bir onarım gerekmiyor, bakım yapılsa eski haline döner. Yeniden ibadete açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.Bahçecik köyü camii, mimari özellikleri ve tarihi dokusuyla bölgenin önemli kültürel mirasları arasında gösteriliyor.