Nazilli'de 12 mahallede birden başlatıldı: Muhtarlar taleplere yetişemedi

Mahalle muhtarlarından gelen talepler ve saha ekiplerinin incelemelerinin ardından çalışma programlarının hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "82 mahallemizin tamamında bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Şehrimizin genel görünümünün iyileştirilmesi, temizlik standartlarının artırılması ve ferah bir Nazilli için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız" dedi.