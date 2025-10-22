GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNazilli'de 12 mahallede birden başlatıldı: Muhtarlar taleplere yetişemedi
HaberlerGündem Haberleri Nazilli'de 12 mahallede birden başlatıldı: Muhtarlar taleplere yetişemedi

Nazilli'de 12 mahallede birden başlatıldı: Muhtarlar taleplere yetişemedi

22.10.2025 - 16:03Güncellenme Tarihi:

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve kırsal noktalarda eş zamanlı olarak çalışma başlattı.

1Nazilli'de 12 mahallede birden başlatıldı: Muhtarlar taleplere yetişemedi

Yürütülen faaliyetler kapsamında, Aksu, Pınarbaşı, Hamzallı, Kaşıkçılar, Dereağzı, Altıntaş, Zafer, Turan, Şirinevler, Ovacık, Bozyurt ve Prof. Muammer Aksoy Mahallerinde ot biçme, budama ve temizlik çalışması yapıldı.

2Nazilli'de 12 mahallede birden başlatıldı: Muhtarlar taleplere yetişemedi

Mahalle muhtarlarından gelen talepler ve saha ekiplerinin incelemelerinin ardından çalışma programlarının hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "82 mahallemizin tamamında bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Şehrimizin genel görünümünün iyileştirilmesi, temizlik standartlarının artırılması ve ferah bir Nazilli için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız" dedi.

3Nazilli'de 12 mahallede birden başlatıldı: Muhtarlar taleplere yetişemedi

İlçedeki temizlik çalışmalarında verimi artırmak için yeni araç alımlarının da yapılacağını kaydeden Başkan Tetik, araç filosunun güçlenmesiyle saha ekiplerinin de rahatlayacağını ifade etti.

4Nazilli'de 12 mahallede birden başlatıldı: Muhtarlar taleplere yetişemedi