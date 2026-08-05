Nazilli Belediyesi aileleri yalnız bırakmıyor: 'Hoş Geldin Bebek' ekipleri kapı kapı geziyor!
Nazilli Belediyesi’nin sosyal belediyecilik vizyonuyla hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek" projesi kesintisiz devam ediyor. İlçe genelinde dünyaya gözlerini açan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret eden belediye ekipleri, özel hazırlanan hediye setlerini takdim ederek vatandaşların mutluluğuna ortak oluyor.
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Nazilli Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek" Projesi aralıksız devam ediyor. İlçede dünyaya gelen bebekleri ve ailelerini yalnız bırakmayan belediye ekipleri, yeni doğan ziyaretlerini sürdürüyor.
Proje kapsamında, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in eşi Ayşın Tetik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Nazilli Belediyesi tarafından özenle hazırlanan yeni doğan bebek seti ailelere hediye edilirken, ailelerin talep ve önerileri de yerinde dinleniyor.
Doğum sevincini ailelerle birlikte paylaşan Nazilli Belediyesi, ziyaretler sayesinde hem vatandaşlarla birebir iletişim kuruyor hem de ailelerin ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinleme fırsatı buluyor. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalar, aileler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Belediyeciliğin yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Hemşehrilerimizin en mutlu günlerinde de yanlarında olmayı önemsiyoruz. Dünyaya gözlerini açan her evladımız bizim için çok kıymetli. Ailelerimizin mutluluğunu paylaşmaya, ihtiyaçlarını dinlemeye ve sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.