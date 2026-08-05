Nazilli Belediyesi aileleri yalnız bırakmıyor: 'Hoş Geldin Bebek' ekipleri kapı kapı geziyor!

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Doğum sevincini ailelerle birlikte paylaşan Nazilli Belediyesi, ziyaretler sayesinde hem vatandaşlarla birebir iletişim kuruyor hem de ailelerin ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinleme fırsatı buluyor. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalar, aileler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Belediyeciliğin yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Hemşehrilerimizin en mutlu günlerinde de yanlarında olmayı önemsiyoruz. Dünyaya gözlerini açan her evladımız bizim için çok kıymetli. Ailelerimizin mutluluğunu paylaşmaya, ihtiyaçlarını dinlemeye ve sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.