Narin Güran cinayeti davasında bomba detay! Salim Güran'ın telefonunda çıktı, 1 saatte 45 adım
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti ile ilgili davada hazırlanan iddianame ve savcı mütalaasında, cinayet saatinde sürekli hareket halinde olduğunun daraltılmış baz çalışmasıyla tespit edildiği iddia edilen ve tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran'ın, cep telefonundaki adımsayar uygulamasında yapılan incelemede; cinayet saati olan 15.00 ve 16.00 saatleri arasında 45 adım attığı belirlendi. Cep telefonu incelemesi ile ilgili hazırlanan tutanak da dava dosyasına girdi.
Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)
• 19 Aralık 2024 - 12:37 • Son Güncelleme:
Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)
• 19 Aralık 2024 - 12:37 • Son Güncelleme: