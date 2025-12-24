Nafile namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Kaç rekattır, hangi sureler ve dualar okunur?

3





Nafile namazı nasıl ve ne zaman kılınır?



Nafile namazı Miraç Kandili gecesinde kılınması çok sevap olan bir namazdır. Nafile namazı toplam 12 rekattır ve iki rekatta bir selam verilerek namaz tamamlanır. Nafile namazın kılınışı şöyledir:



Birinci rekat:'



Niyet ettim Allah rızası için nafile namazı kılmaya' diye niyet edilir ve 'Allahu Ekber' diyerek takbir alınarak namaza başlanır.



İlk başta Subhaneke okunur ve sonra besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.Kur'an'dan en az üç tane kısa ayet ya da bir tane uzun ayet okunarak Rüku'ya gidilir.



Secdeye gidilir, doğrulunur ve sonra tekrar secdeye giderek ikinci rekata geçilir.



İkinci rekat:



Ayağa kalkılır ve kıyama durulduktan sonra besmele çekilir.



Fatiha okunur, Kur'an'dan en az üç kısa ya da bir tane uzun ayet okunur ve Rüku'ya gidilir.



Secdeye gidilir, doğrulunur ve daha sonra tekrar secdeye gidilir.



Sonra oturulur ve Ettahiyyatu ve Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur.



Son olarak sağa ve sola selam vererek 'Es selamu aleykum ve rahmet'ullah' denir ve namaz tamamlanır.



Toplam 12 rekat olan nafile namazı iki rekatta bir selam verilerek kılınır. Namaz kılarken her rekatta Fatiha ve Kur'an'dan ayetler okunur.



Her iki rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere



'Subhanallahi ve'l hamdü lillah ve la ilahe illallah vallahü ekber' denir.



12 rekat ikişerli şekilde kılınarak tamamlandıktan sonra 100 kez tövbe edilir ve salavat getirilir.