Nafile namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Kaç rekattır, hangi sureler ve dualar okunur?
Nafile namazı farz ve vacip olan diğer namazların dışında belli bir zamanda kılınan namazlardan biridir. Toplam 12 rekat olan nafile namazı 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Nafile namazı Miraç Kandili'nde kılınması çok sevap olan bir namazdır ve birçok kişi bu zamanlarda nafile namazları kılmaktadır.
Nafile namazlarının herhangi bir hükmü bulunmamaktadır ve tamamen içten geldiği için kılınan namazlardır. Nafile namazlar Müslümanlar için farz namazlarından biri değildir. Nafile namazları sünnet olan namazlardandır ve Allah'a yakınlaşmak ve ondan af dilemek için kılınmaktadır.
Nafile namazı nedir?
Nafile namazları oldukça sevap ve önemli namazlardan biridir fakat nafile namazlarında önce kaza namazlarının kılınması ve bitirilmesi gerekmektedir.
Nafile namazlarının öncesinde kişilerin abdest almaları ve namaz kılacakları yeri temiz tutmaları gerekir.
Varsa seccade sermek de namazın daha güzel bir şekilde kılınmasına yardımcı olmaktadır.
Nafile namazı nasıl ve ne zaman kılınır?
Nafile namazı Miraç Kandili gecesinde kılınması çok sevap olan bir namazdır. Nafile namazı toplam 12 rekattır ve iki rekatta bir selam verilerek namaz tamamlanır. Nafile namazın kılınışı şöyledir:
Birinci rekat:'
Niyet ettim Allah rızası için nafile namazı kılmaya' diye niyet edilir ve 'Allahu Ekber' diyerek takbir alınarak namaza başlanır.
İlk başta Subhaneke okunur ve sonra besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.Kur'an'dan en az üç tane kısa ayet ya da bir tane uzun ayet okunarak Rüku'ya gidilir.
Secdeye gidilir, doğrulunur ve sonra tekrar secdeye giderek ikinci rekata geçilir.
İkinci rekat:
Ayağa kalkılır ve kıyama durulduktan sonra besmele çekilir.
Fatiha okunur, Kur'an'dan en az üç kısa ya da bir tane uzun ayet okunur ve Rüku'ya gidilir.
Secdeye gidilir, doğrulunur ve daha sonra tekrar secdeye gidilir.
Sonra oturulur ve Ettahiyyatu ve Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur.
Son olarak sağa ve sola selam vererek 'Es selamu aleykum ve rahmet'ullah' denir ve namaz tamamlanır.
Toplam 12 rekat olan nafile namazı iki rekatta bir selam verilerek kılınır. Namaz kılarken her rekatta Fatiha ve Kur'an'dan ayetler okunur.
Her iki rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere
'Subhanallahi ve'l hamdü lillah ve la ilahe illallah vallahü ekber' denir.
12 rekat ikişerli şekilde kılınarak tamamlandıktan sonra 100 kez tövbe edilir ve salavat getirilir.
Nafile namazı kaç rekattır?
Nafile namazı ikişer rekattan toplam 12 rekat kılınması gereken bir namazdır.
Nafile namazı Miraç Kandili gecesi kılınan bir namazdır ve çok sevap olduğu bilinmektedir.
Dinimizde önemli bir yeri olan Miraç Kandili gecesi kılınan namazın adı da nafile namazıdır ve bu namazın kılınması çok sevaptır.
12 rekat olan nafile namazı iki rekatta bir selam verilerek kılınmaktadır.