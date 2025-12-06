Muş'un köyünde keşfedildi! Görür görmez inanamadı: 40 metre, böylesini görmedik

7

Bazaltların Türkiye ve dünyada değişik örneklerinin olduğunu dile getiren Dölek, "Özellikle İskoçya'da 'Dev Kaldırımı' olarak ifade edilen yapılara benzeyen bir yapı ama buranın bir farkı, özellikle ekolojik olarak sunmuş olduğu zengin çeşitlilik, burayı daha da önemli kılıyor. Ankara Kızılcahamam yakınlarında yine bazalt sütunlarından oluşan jeosit ya da jeomorfositlerin turizme kazandırıldığı alanları biliyoruz. Burasının da en az onlar kadar potansiyel değeri var." dedi.