Müşteriler sırf onun için geliyor! Trabzon'da kendini kedi sanan kuzu Abbas, restoranın maskotu oldu

Kuzuya çok alıştığını ve severek baktığını belirten Yıldırım, "Nereye gidersek peşimden geliyor. Servis yaparken bile hemencecik yanımda bitiveriyor. Zaman zaman sokaklara çıkıyoruz. Değirmene yem almaya da gidiyoruz. Abbas sonuçta bir hayvan, ürkebilir diye sakınıyoruz. Gideceği için üzülüyoruz; çünkü ona alıştık. Hayvan sevmek iyi bir duygu; kuzu bakmak da güzel bir şey. Bizlere de değişiklik oldu. Herkes kedi köpek bakabilir ama bir kuzuyu büyütmek güzel. Görenler de şaşırıyor. Abbas ilgi çekiyor. Normalde işletmemin etrafındaki kedileri besliyordum. Kedileri de çok seviyorum. Evde bir kedim var ama bir Abbas’ım, kuzum yoktu. Arkadaşım hediye edince kuzu sevgisi çok başka geldi. Nasıl ayrılacağız bilemiyoruz. Ellerimde büyüttüm. ‘Biberonla onu yedirince doymuş mudur?’ diye düşünüyordum. Zamanla yem yemeye başladı. Bir kuzuyu ellerinle yedirmek başka bir duygu. Herkesin yaşamasını isterim. Bana çok alıştı. Bayağı akıllı bir kuzu ve çok güzel" dedi.