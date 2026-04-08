GündemMuş’ta üreticiler modern tarım teknikleriyle 42 bin dönümlük tarım arazisini dron ile gübreledi
HaberlerGündem Haberleri Muş’ta üreticiler modern tarım teknikleriyle 42 bin dönümlük tarım arazisini dron ile gübreledi

Muş’ta üreticiler modern tarım teknikleriyle 42 bin dönümlük tarım arazisini dron ile gübreledi

08.04.2026 - 19:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUŞ (İHA)

Muş’ta baharın gelişiyle birlikte tarım faaliyetleri hız kazanırken, 42 bin dönümlük arazi ise insansız hava araçları ile gübrelendi.

Muş’ta bahar mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte tarımsal çalışmalar yoğunlaştı. Modern tarım tekniklerine yönelen üreticiler, verimliliği artırmak amacıyla teknolojiden faydalanmaya başladı. Bu kapsamda Alparslan Tarım İşletmesine ait geniş arazilerde gübreleme çalışmaları dron desteğiyle gerçekleştirildi.

2Muş’ta üreticiler modern tarım teknikleriyle 42 bin dönümlük tarım arazisini dron ile gübreledi

Toplam 65 bin dönümlük işletme arazisinin yaklaşık 42 bin dönümlük kısmında ekili buğday bulunan alanda gübreleme işlemi kısa sürede tamamlandı.

3Muş’ta üreticiler modern tarım teknikleriyle 42 bin dönümlük tarım arazisini dron ile gübreledi

Dron teknolojisi sayesinde hem zamandan tasarruf sağlandı hem de gübrenin homojen şekilde dağıtıldı. Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Yavuz, geleneksel yöntemlere kıyasla daha az iş gücüyle daha geniş alanların etkin şekilde gübrelenebildiğini ifade etti.

4Muş’ta üreticiler modern tarım teknikleriyle 42 bin dönümlük tarım arazisini dron ile gübreledi

Tarımda dijitalleşme sürecine önem verdiklerini belirten Yavuz, yapay zeka destekli çiftlik yönetim sistemleriyle üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Şu anda işletmemiz yaklaşık 65 bin dekardan oluşmaktadır.

5Muş’ta üreticiler modern tarım teknikleriyle 42 bin dönümlük tarım arazisini dron ile gübreledi

Bunun yaklaşık 42 bin dekarında ekili buğdayımız bulunmaktadır. Çiftlikte gelişen teknolojiye uyum sağlamaya çalışıyoruz.

6Muş’ta üreticiler modern tarım teknikleriyle 42 bin dönümlük tarım arazisini dron ile gübreledi

Bu kapsamda, tüm işletmemizi yapay zekâ ile entegre edilmiş bir çiftlik yönetim sistemiyle yönetmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda tarımsal işlemlerimizi insansız hava araçları aracılığıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.

7Muş’ta üreticiler modern tarım teknikleriyle 42 bin dönümlük tarım arazisini dron ile gübreledi

Dron kullanımının çiftçilere çeşitli avantajlar sağladığını vurgulayan Yavuz, bunlardan ilkinin araziye erken müdahale imkânı olduğunu vurgulayarak, "Çamurlu arazilerde makinelerin ağırlığı nedeniyle batma riski oluşurken, dron kullanımında böyle bir durum söz konusu olmuyor.

8Muş’ta üreticiler modern tarım teknikleriyle 42 bin dönümlük tarım arazisini dron ile gübreledi

İkinci olarak ise mahsulün ezilmesi problemi ortadan kalkıyor. Havadan müdahale sayesinde daha ergonomik bir çalışma ortamı oluşurken, iş gücü ihtiyacı da azalıyor.

9Muş’ta üreticiler modern tarım teknikleriyle 42 bin dönümlük tarım arazisini dron ile gübreledi

Normal şartlarda traktörlerimiz uydu sinyalleriyle, yani otomatik dümenleme sistemiyle çalışmaktadır.

10Muş’ta üreticiler modern tarım teknikleriyle 42 bin dönümlük tarım arazisini dron ile gübreledi

Ancak bu yıl yağışların yoğun geçmesi nedeniyle, erken müdahale amacıyla dron kullanımını tercih ettik.

11Muş’ta üreticiler modern tarım teknikleriyle 42 bin dönümlük tarım arazisini dron ile gübreledi

Buğday ekili alanların tamamını imkânlar ölçüsünde dron ile gübrelemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.