Muş'ta kış ve bahar aynı anda yaşanıyor! Kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, Muş Ovası'nda bahar havası etkisini göstermeye başladı
Muş'un kırsal kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, Muş Ovası'nda ise bahar havası etkisini göstermeye başladı.
Türkiye'nin en sert kış şartlarının yaşandığı illerden biri olan Muş'ta, kış ve bahar mevsimleri aynı gün içerisinde farklı bölgelerde hissediliyor.
Yüksek rakımda bulunan Alaniçi köyünde besiciler hayvanlarını kar üzerinde beslerken, ovada havaların ısınmasıyla birlikte koyunlar otlatılmaya başlandı.
Kırsal bölgelerde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu alanlarda besiciler, hayvanlarını kar üzerinde yemleme çalışmalarını büyük zorluklarla sürdürüyor. Muş Ovası'nda ise karların erken erimesiyle birlikte güneşli havayı fırsat bilen besiciler, hayvanlarını meralara çıkararak otlatmaya başladı.
Alaniçi köyünde hayvancılıkla uğraşan besici Zekeriya Gürtürk, bölgede kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini belirterek, "Alaniçi köyünde yaşıyorum. Hayvancılık yapıyoruz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu tarafa çok kar yağdı.
Hemen hemen bir aya yakın, aralıksız denecek kadar kar yağışı oldu. Şu anda yarım metreye, yer yer bir metreye yakın kar var. Biz burada karın üstünde hayvanlarımıza saman veriyoruz. Ovadakiler hayvanlarını meraya çıkarmışlar.
Ovada hava sıcak olduğundan ve yağmur yağdığından dolayı tüm karlar erimiş, hayvanlarını meraya çıkardılar. Biz hâlâ karın üstünde samanla besliyoruz. Dört gözle baharı bekliyoruz. Bizim burada kış çok sert geçiyor, karlı geçiyor. Yani kışımız gerçekten çok zor geçiyor" dedi.
Kırköy beldesinde yaşayan ve koyunlarını meraya otlatmaya çıkaran besici Hüseyin Dinçer ise bu yıl kış mevsiminin kendileri için oldukça zor geçtiğini belirtti.
Dinçer, uzun süre etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışının ardından yağmurun başlaması ve havaların ısınmasıyla birlikte karların kısa sürede eridiğini ifade ederek, "Bu sene kış bizi biraz zorladı, bayağı da kar yağdı. Elhamdülillah yağmur yağdı, ardından sıcak hava geldi.
Kar, bir hafta içinde yarım metreye, yer yer bir metreye yakındı ancak hepsi eridi. Bu sene böyle geçti. Şimdi de elhamdülillah havalar çok güzel, koyunları dışarıda otlatıyoruz. Bir ay, kırk güne yakın havalar çok soğuktu. Ondan sonra kar eridi. Şimdi havalar çok iyi. Muş Ovası'nda kar kalmadı, sadece dağlarda kaldı. Kar gittiği için koyunları dışarıya bıraktım, otlatıyorum. Bizim için çok iyi oldu. Samanın kilosu 15 TL olmuş, alamıyoruz. İyi ki kış erken bitti" ifadelerini kullandı.