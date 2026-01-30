Muş'ta hayvancılıkta yeni dönem! İklim değişikliğine karşı dayanıklı geliştirilen ilk kuzular doğdu, verim rekoru kapıda

3

Hayvancılık alanında bölgesel kalkınmaya öncülük edecek projeyle bölge şartlarına uyumlu, verimli ve sütçü özellikler taşıyan bir koyun tipinin geliştirilmesini hedeflediklerini belirten Alican, şunları kaydetti:



"Özellikle Muş koşullarına uygun sütçü koyun yetiştirme projemiz artık ilk ürünlerini vermeye başladı. Geçtiğimiz ay 41 kuzumuz doğdu. İnşallah önümüzdeki ay da yine bir o kadar daha kuzumuz doğacak ve hızlı bir biçimde bu projenin daha sonraki aşamalarına geçeceğiz. Farklı illerden getirdiğimiz farklı koyun ırklarını Muş'a adapte etmeye çalışıyoruz. Onların Muş'a adaptasyon süreçlerini takip ediyoruz. İnşallah birkaç yılda bu projemizin çok önemli ve güzel sonuçları olacak."