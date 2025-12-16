Muş'ta 1,5 milyonluk dev proje! Muş balını dünyaya tanıtacak: 100 üreticiye dağıtıldı, çalışmalara başlandı

5

Önümüzdeki yıllarda manda yetiştiriciliği ve arıcılık alanında yüksek bütçeli yeni projelerin de uygulanacağını aktardı.Arıcılığın hem biyoçeşitliliğin korunması hem de kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Gönç, Muş'un zengin florası, dağları ve yaylalarıyla arıcılık için elverişli bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla bakanlık destekli projeler hazırladıklarını belirten Gönç, "Yeni Kovan Projesi ile AKS'ye kayıtlı ancak kovan sayısı yetersiz olan üreticilerimizin altyapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.