Muşlu üretici devlet desteği ile hayatını yeniden yazdı! Şimdi çiftliğinde tonlarca üretim yapılıyor

Eski hükümlü Rıdvan Aktaş, AA muhabirine, 2017'de bir olaya karışması nedeniyle cezaevine girdiğini söyledi.Denetimli serbestlikten 2024'te faydalandığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:"Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünün verdiği sürü yönetimi eğitimine katılarak belgesi aldım. Bu belge ile Ziraat Bankasının Genç Çiftçi Programı'ndan faydalandım. Bu program sayesinde ilk başta geçen yıl 10 büyükbaş hayvanla başladığımız işimizi şu an 32 angus ve 24 düve ile devam ettirmekteyiz. Allah nasip ederse bu konuda da çok büyük hedeflerimiz var. Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü bize balığı nasıl tutmamız gerektiğini öğretti. Bilgi paradan daha değerlidir. Biz onlardan edindiğimiz bu bilgileri fiili olarak şu an sektörde uyguluyoruz. Verimli bir üretim yapıyoruz. Gençlere bu sektöre girmelerini tavsiye ederim. Ülkemizin bu üretime ihtiyacının olduğunu biliyorum."Çiftliğini daha da büyütmeyi düşündüklerini dile getiren Aktaş, "Sürü yönetim belgesini tekrar kullanarak başvurumuzu yaptık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ziraat Bankası ve Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile süreci yürütüyoruz. Bu sektöre girerken maddi olarak kötü bir durumdaydım. Devlet desteğiyle bugün bu durumlara geldik. İnşallah daha da güzel olacak. Gelecek yıl sürümüzü daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Artık kendi yemimizi üretmeye başladık." ifadelerini kullandı.