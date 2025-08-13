Muş Ovası'da göç başlıyor: Binlerce leylek büyük yolculuğa hazır

5

"Mevsim şartlarına bağlı olarak bu göç süresi uzayabiliyor; hatta zaman zaman aralık ayına kadar bölgemizde gruplarına rastlayabiliyoruz. Leylekler halk arasında da çok sevilen bir türdür. Camilerin, elektrik direklerinin ve bazı evlerin bacalarına yuva yaparlar. Halk için ise önemli bir neşe kaynağı, bolluk ve bereketin simgesi olarak görülürler" dedi.