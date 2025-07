Muş halkı bu sporu sevdi: Her akşam yoğun ilgi görüyor

4

Atlı sporların kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak bu tür organizasyonların sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade Doktor Sevil Bayramzade, "Bir yıl oldu Muş’a geleli. Bu süreçte Genç Adımlar Derneği ile tanıştım ve hepsini çok sevdim. Her hafta fırsat buldukça birlikte etkinlikler düzenliyoruz. Bu günde at binme organizasyonuna da katıldık. Muş’u ve burada yaşadıklarımı asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.Genç Adımlar Derneği üyelerinden Betül Çiçek ise, "1071 Aktif Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlediğimiz bu anlamlı etkinliği, 50 kişilik üye ve gönüllümüzle birlikte gerçekleştirdik. Her yaş grubundan katılımcıyla doğayla ve atlarla iç içe geçen bu gün, bizlere unutulmaz hatıralar ve güçlü bir dayanışma ruhu kazandırdı. Bu organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Özellikle bizleri içtenlikle ağırlayan ve destekleriyle yanımızda olan işletme sahibi Cahit Bilene gönülden teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.