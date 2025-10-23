Muhtarın çocukluk hayali gerçek oldu! Midyat'ın köy okuluna modern kütüphane kazandırıldı

6

Okul Müdürü Ayşe Çiçek Doruk, kütüphanenin açılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, “Kütüphane bizim için çok önemli, çok kıymetli. Bu kütüphanenin yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklar sınıflarımızda kitap okuyorlar ama bir kütüphane ortamında kitap okumak onlar için çok daha kıymetli. Hele ki köy ortamında. Çocuklarımızı kütüphane için ilçe merkezine götürmek zorunda kalıyorduk. Artık bu fırsat köyde bu fırsatı ayağımıza geldi, bu bizim için çok büyük bir şans” ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden Mahir Deniz, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Kütüphane açıldı, biz çok mutluyuz. Gelip kitap okuyacağız” dedi. Zeynep Onat ise, “Kütüphaneyi bize açtılar, kitapları okuyoruz, öğreniyoruz. Kitapları çok sevdik” diye konuştu.