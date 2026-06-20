Muhtar Vakfıkebir'de sistemi kurdu: Çay taşımacılığı için üreticiye çözüm oldu

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Kıranköy Mahalle Muhtarı Hasan Albayrak ise, yük kaldırma sıkıntısından kurtulduklarını dile getirerek, "Bu yörede yıllardır esnaflık yapıyorum. Yıllardır nakliye işi yapıyoruz yük kaldırmak bir sorun olmuştu. Böyle bir aparat yapmayı düşünerek Ali ustamın yanına gittim. Nasıl yapabiliriz diye istişare yaptık. Uzun uğraşlar sonucu bunu yaptık. Karadeniz Bölgesi'nde bunu yapan yok. İlk biz yaptık. Yüzde 100 randıman verdi. Yük kaldırma sıkıntısından kurtardık. Gücümüz çekmediği için çare aradım. Yükü nasıl arabanın sırtına atabiliriz diye düşünürken böyle bir fikir geldi. Yük almaya gittiğimizde yaşlı vatandaşlarımız oluyor. Yükleri kaldıramadıkları ve benimde gücüm yetmediği için böyle bir aparat düşündük. Malzemelerini aldıktan sonra kısa sürede yaptık. Çok rahat ettik. Mekanizma şuanda damperli araçlarla kullanılıyor. Vanayla çevirerek damperi iptal ettik sadece çevirme aparatına verdik. Hidrolik sistemle kalkıyor. Bu mekanizmaya talep oldu. Bazı arkadaşlarımız bize danışarak yaptı ama kullanıyorlar mı bilmiyorum. Bu mekanizma ile tek kişi bile kamyonetin arkasına yükü atabiliyor. Eşimde bunu kullanıyor. Bana yardımcı oluyor. Bu mekanizma her yükü yükleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.