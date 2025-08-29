Mühendislik kariyerini bırakıp yollara düştü: Motosikletiyle Türkiye'yi keşfetti

6

Yolculuklarında asfalt yerine arazi yollarını tercih ettiğini ve keyif aldığını kaydeden Özkan, "Ordu'nun merkezi güzel olduğu için tercih ettim. Genel olarak dağ ve köy yolları, kültürün ve o eski samimiyeti bulabileceğim yerlerde yolculuk yapıyorum. Arazi üzerinden zor yollar ve rotalar tercih ediyorum, bundan keyif alıyorum. Nemli olan motosiklet ile ne kadar kilometre yaptığım değil, onu dolu bir şekilde geçirmek. Her şeyim motosiklette olduğu ve yüklü bir motosiklet olduğu için arazi yollarından gitmek çok daha zor olabiliyor. Bunun getirdiği ekstra zorluklar da oluyor ama bu yollar tamamen benim seçimim. Benim için hikayeler de burada doğuyor" ifadelerine yer verdi.