Muğla'da yıllarca silinmeyecek manzara! Yangından geriye kaldı

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Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarının tamamlandığı mahallede, zeytin ve çam ağaçlarının yanı sıra yüzlerce dönüm ekili arazi tamamen yandı. Yanan ormanlık bölgede çok sayıda alkol şişesinin olduğu görülürken yangınla birlikte ormanda ve bölgedeki tarım arazilerinde yaşayan pek çok canlının da telef olduğu görüldü.Mahalle sakinleri, bir yandan alevlere teslim olan bölgede yeniden hayatlarını düzene sokmaya çalışırken diğer yandan yetkililerin yardım elini uzatmasını bekliyor.