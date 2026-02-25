Muğla'da semt pazarında satışa çıktı: Her tezgaha renk katıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.02.2026 - 15:50Güncellenme Tarihi:

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kurulan semt pazarında baharın habercisi nergis ve sümbül çiçekleri tezgahları doldurmaya devam ediyor.

Pazar yerinin giriş kısmında kurulan çiçek tezgahları, hem renkli görüntüsü hem de çevreye yayılan hoş kokusuyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Sabahın erken saatlerinde pazar alanına gelen esnaf, yoğurt ve peynir kovalarının içinde sergiledikleri nergis ve sümbülleri satışa sunuyor.

Sarı, beyaz ve mor tonlarındaki çiçekler pazara gelen vatandaşların dikkatini çekerken, pazarın girişinde oluşan yoğun koku adeta baharın gelişini müjdeliyor.

Pazarcı esnafı, satışa sundukları nergislerin Mersin’den getirildiğini belirterek çiçeklere yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Özellikle kış aylarının sonuna doğru nergis satışlarının arttığını ifade eden esnaf, vatandaşların hem evlerini süslemek hem de doğal kokusu nedeniyle nergisi tercih ettiğini dile getirdi.