Muğla'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

16.11.2025 - 15:26Güncellenme Tarihi:

Yangın, Çaltıözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.