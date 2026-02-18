Muğla'da öldürülen baba ve oğlunun davasında, anne için 'azmettirici' iddiası

1

Aşgın'ın büyük oğlu İbrahim Aşgın'ın avukatı Sibel Polat, Nesrin Acar'ın mağdur sıfatıyla değil, sanık olarak yargılanması gerektiğini savunarak, "Nesrin Acar'ın sanık Göksal Uslu ile bir iletişimi olduğunu ve bu cinayetin birlikte planlandığını düşünüyoruz. Bu olayın azmettiricisinin o olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geriye dönük telefon görüşme kaydı trafiği (HTS) kayıtlarının çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.