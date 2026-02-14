GAZETE VATAN ANA SAYFA
Muğla'da kaplıca sel altında kaldı: Alman turist yine de yollara düştü
Muğla'da bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Muğla genelinde birçok noktada su baskınları ve taşkınlar yaşanırken, derelerden taşınan yağmur suları nedeniyle Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi.

Artan su seviyesi sonucu Köyceğiz kıyı şeridi kısmen sular altında kaldı. İlçenin hemen karşısında bulunan Sultaniye Kaplıcaları da taşkından etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Açık alandaki kükürtlü su havuzlarının tamamen su altında kaldı.

Kapalı havuz bölümünde ise faaliyetlerin sürdürürken, taşkına rağmen kaplıcada şifa arayan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Kaplıcada şifa arayan yerli ve yabancı vatandaşlar, su altında kalan kaplıcanın kapalı bölümüne bellerinin yarısına kadar gelen suda yürüyerek tehlikeyi aldırış etmeden ulaşıyor.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği kaplıcaya karadan ulaşımın yanında, Köyceğiz ve Dalyan'dan tekne turları ile de kaplıcaya ulaşan vatandaşlar açık ve kapalı havuzlarda kükürtlü suya girerek şifa arıyor.

Alman vatandaş romatizma tedavisi için geldi

Sırtında ağrılar olduğunu ve romatizması bulunduğunu belirten Alman vatandaşı Oliver, "Evet, gerçekten çok güzeldi. Kaynak çok sıcak ve gerçekten harika. Frankfurt'un yakınlarından geliyorum. Karavanla seyahat ediyoruz ve uzun süredir yoldayız. Bir yıldan uzun süredir. Buradan Kazakistan'a doğru seyahat ediyoruz. Almanya'dan İtalya'ya feribotla gittik, sonra Yunanistan'a, Yunanistan'dan da Türkiye'ye geldik. Şimdi Türkiye'de iki ay kalacağız. Ondan sonra Gürcistan, Ermenistan, Rusya ve Kazakistan'a gideceğiz. Her şey yolunda giderse belki Moğolistan'a da gideceğiz. Termal su bana iyi geliyor. Sıcaklık iyi geliyor. Sırtımda ağrılarım var ve romatizmam var, bu da bana yardımcı oluyor" dedi.