Muğla'da her ağaç 20 bin TL gelir getiriyor! 3 kez hasat yapılıyor: Kilosu servet değerinde...

Sakız hasadı hakkında bilgi veren Tutar, Muğla’nın sakız yetiştiriciliği için son derece uygun iklim şartlarına sahip olduğunu belirterek, "2015 yılından bu yana bu bahçelerin tüm kontrollerini birlikte gerçekleştirdik. Hasat için en uygun dönem Mayıs ayı sonunda başlıyor ve Muğla özelinde yılda 1 ila 3 hasat yapılabiliyor. Gelir getirici bu ürün için bahçe tesislerinin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ise konuşmasında sakız ağacının tarihi ve ekonomik önemine dikkat çekerek şunları söyledi: