Muğla'da her 4 kişiden 1'i araç sahibi! TÜİK açıkladı

Muğla'daki motorlu araç sayılarına göre otomobil 271 bin 320, minibüs 10 bin 918, otobüs 4 bin 152, kamyonet 97 bin 376, kamyon 12 bin 820, motosiklet 308 bin 697, özel amaçlı kullanılan araç 2 bin 585 ve traktör sayısı da 42 bin 999 olarak kayıtlarda yer aldı.