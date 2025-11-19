Muğla'da her 4 kişiden 1'i araç sahibi! TÜİK açıkladı
19.11.2025 - 14:44Güncellenme Tarihi:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı motorlu taşıt verilerine göre Muğla'da toplam 758 bin 598 araç bulunuyor. Yaklaşık 1 milyon 100 bin nüfusa sahip ilde, otomobil sayısı ise 279 bin 51 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Araçları Taşıtları istatistiğine göre, Muğla'da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 758 bin 598 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2025 ayı itibari ile Muğla'daki motorlu kara araçları sayısı istatistiklerini yayımladı. 2025 yılı Ekim ayı sonu itibari ile Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Muğla'da 308 bin 697 motorlu kara aracı ile en fazla Motosiklet yer alıyor.
Muğla'daki motorlu araç sayılarına göre otomobil 271 bin 320, minibüs 10 bin 918, otobüs 4 bin 152, kamyonet 97 bin 376, kamyon 12 bin 820, motosiklet 308 bin 697, özel amaçlı kullanılan araç 2 bin 585 ve traktör sayısı da 42 bin 999 olarak kayıtlarda yer aldı.