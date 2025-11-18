Muğla'da Fethiye otogarı yenilendi! Çalışmalar devam ediyor

1

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminalinde devraldığı günden bu yana birçok birimin koordinasyonuyla altyapıdan çevre düzenlemesine, güvenlikten yolcu konforuna kadar pek çok alanda önemli iyileştirmeler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin koordineli çalışmalarıyla Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali, hem yolcular hem de terminal esnafı için daha güvenli ve konforlu bir yapıya doğru hızla dönüşüyor.