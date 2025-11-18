Muğla'da Fethiye otogarı yenilendi! Çalışmalar devam ediyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminalini uzun bir hukuk mücadelesinden sonra devralarak daha kaliteli hizmet sunabilmek için başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminalinde devraldığı günden bu yana birçok birimin koordinasyonuyla altyapıdan çevre düzenlemesine, güvenlikten yolcu konforuna kadar pek çok alanda önemli iyileştirmeler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin koordineli çalışmalarıyla Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali, hem yolcular hem de terminal esnafı için daha güvenli ve konforlu bir yapıya doğru hızla dönüşüyor.
Altyapı ve güvenlik yenilendi
Terminalde internet, kamera ve elektrik hatlarında büyük ölçüde yenileme yapıldı. İnternet ve kamera altyapısı tamamen elden geçirilirken, yaklaşık 36 adet güvenlik kamerasının montajı tamamlandı. Güvenlik ofisine canlı izleme monitörü yerleştirildi ve terminal giriş çıkışlarında bariyer sistemleri yenilendi.
Turnike alanı tel örgüyle kapatılarak güvenli hale getirildi, açıkta bulunan elektrik kabloları beton ve pano içerisine alınarak riskler ortadan kaldırıldı. Terminaldeki bazı noktalarda kırık mazgallar yenilendi, X-Ray alanında düzenleme yapılarak beton zemin seramikle kaplandı. Güvenlik personeli eğitimlerinin ardından personelin sertifikalandırma süreci başlatıldı.
Kapsamlı yapısal ve çevresel düzenlemeler yapıldı
Ekiplerin koordineli çalışmasıyla terminal genelinde çok sayıda yapısal düzenleme yapıldı. Peron sayısı 9’dan 13’e çıkarıldı, bozuk kaldırımlar yenilendi, kilit parke döşemeleri gerçekleştirildi. Terminal otoparkında yaya yolu çizgileri, yönlendirme levhaları ve acil toplanma alanı işaretlemeleri yapıldı. Depolama alanında bozuk zeminler iş makineleriyle iyileştirildi; terminal içindeki kırık ve çamurlu bölgeler doldurularak düzenlendi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, terminalde devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Muğla Büyükşehir Belediyemize ait Fethiye Otogarı'nı 2024 yılında teslim aldıktan sonra ivedilikle yenileme çalışmalarına başladık. Önce İlgili Bakanlıktan T1 yetki belgemizi aldık. Sonrasında Bebek Bakım Odası, Yolcu Bekleme Salonu, X-Ray Cihazı bunları yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca otogarımızda bulunan tuvaletleri yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunduk. Otogarımızın tek giriş ve çıkış noktasını belirledik ve otogardaki güvenliği sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca otogarımızın genelinde bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarımızı da tamamladık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda yenileme çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.