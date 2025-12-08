Muğla'da böylesi görülmedi: 328 milyon TL tutuyor

2





Kayaköy Mahallesi Muhtarı Şenol Öztürk, "Yolumuz çok bozuktu, çok kötü ve dardı. Tabi burası turizm bölgesi bir yer olduğu için çok trafik yazın, özellikle okullar tatil olduğu zaman çok bir yoğunluk oluyordu burada. Araçlar çok zor gelip geçiyordu. Bu vesileyle biz tabi başvurularımızı yaptık. Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız başta Ahmet Aras olmak üzere tüm Büyükşehir ekipleri geldiler burada çalışma yaptılar. Yollarımızı kontrol ettiler. Dediler mutlarım en kısa zamanda biz bu yolu sıcak asfaltta çevireceğiz dediler. Sağolsunlar onlar da bizi kırmadılar. Şu anda yolumuz başladı" dedi.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görevli İnşaat Mühendisi Hasan Kırtaş, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Fethiye-Özdeniz yolunda başlattığımız toplam 328 milyon liralık yatırımımızın çalışmalarına devam ediyoruz. Dört etap olarak planladığımız çalışmalarımızın birinci ve üçüncü etabını tamamladık. İkinci etap olan Ovacık Belediyesi'nde ve dördüncü etap olan Kayaköy yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje kapsamında 11 bin metre sıcak asfalt, 4 bin 200 metre içme suyu, 7 bin metre yağmur suyu hattı ve 4 bin 500 metre çelik otokorkuluk yapımı yer alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın güvenli ve konforlu bir kent oluşturma vizyonu doğrultusunda projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.