Muğla'da böylesi görülmedi: 328 milyon TL tutuyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye-Ölüdeniz bölgesinde başlattığı yol, altyapı ve düzenleme çalışmaları mahallelerde büyük bir dönüşüme neden oluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yatırımlar hem ulaşım güvenliğini artırıyor, hem de bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlıyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti.
Çalışmalar devam ediyor
Tamamlanan 1. etap Patlangıç-Ovacık ve 3. etap Hisarönü-Ölüdeniz’in ardından 2. Etap Ovacık-Şehir içi güzergâhı ile 4. etap Ölüdeniz-Kayaköy yolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Genel proje kapsamında 11 bin metre sıcak asfalt serimi, 4 bin 200 metre içme suyu hattı, 7 bin metre yağmursuyu hattı ve 4 bin 500 metre çelik otokorkuluk yapımı yer alıyor.Ölüdeniz Mahallesi Muhtarı Kaya Kaya, "Muğla Büyükşehir Belediyemizin yatırımları kapsamında ikinci ve dördüncü etaba geldik. Birinci ve üçüncü etabı bitirmiştik daha öncesinde, 2025'in ilk yarısında. Şimdi 2025'in ikinci yarısında ikinci ve dördüncü etabı tamamlıyoruz. Şu anda Atatürk Caddesi'ndeyiz, Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi. Bu kapsamda şu anda kaldırım çalışmaları, yeni dolmuş durakları cepleri ve yağmur suyu drenaj kanalları ve bununla birlikte Aydem'in de çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda sıcak asfalt ve MUSKİ’nin birlikte çalışmasıyla yağmur suyu direneş kanalları dediğim gibi ve içme suyu isale hatları da yenileniyor. Ölüdeniz gerçekten burası turizme açılan bir pencere ve geç kalınmış bir yatırımlardı. Ahmet Başkanımız gelirle gelmez hemen el attı ve buranın önemini bize hissettirdi zaten. Şu anda 2025 yılında buraya gelen misafirlerimiz, 2026 yılında tekrar geldiklerinde burayı artık tanıyamayacaklar, çok güzel bir şehir haline geldi" diye konuştu.
Kayaköy Mahallesi Muhtarı Şenol Öztürk, "Yolumuz çok bozuktu, çok kötü ve dardı. Tabi burası turizm bölgesi bir yer olduğu için çok trafik yazın, özellikle okullar tatil olduğu zaman çok bir yoğunluk oluyordu burada. Araçlar çok zor gelip geçiyordu. Bu vesileyle biz tabi başvurularımızı yaptık. Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız başta Ahmet Aras olmak üzere tüm Büyükşehir ekipleri geldiler burada çalışma yaptılar. Yollarımızı kontrol ettiler. Dediler mutlarım en kısa zamanda biz bu yolu sıcak asfaltta çevireceğiz dediler. Sağolsunlar onlar da bizi kırmadılar. Şu anda yolumuz başladı" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görevli İnşaat Mühendisi Hasan Kırtaş, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Fethiye-Özdeniz yolunda başlattığımız toplam 328 milyon liralık yatırımımızın çalışmalarına devam ediyoruz. Dört etap olarak planladığımız çalışmalarımızın birinci ve üçüncü etabını tamamladık. İkinci etap olan Ovacık Belediyesi'nde ve dördüncü etap olan Kayaköy yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje kapsamında 11 bin metre sıcak asfalt, 4 bin 200 metre içme suyu, 7 bin metre yağmur suyu hattı ve 4 bin 500 metre çelik otokorkuluk yapımı yer alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın güvenli ve konforlu bir kent oluşturma vizyonu doğrultusunda projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.
Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye-Ölüdeniz hattında sürdürülen yol ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin hem ulaşım güvenliğini artırdıklarını, hem de turizm potansiyelini güçlendirdiklerini açıkladı. Amaçlarının mahallelerin ihtiyaçlarını hızla karşılamak, Fethiye ve Ölüdeniz’de yaşam kalitesini yükseltmek ve bölgenin değerine değer katmak olduğunu belirten Başkan Aras, Muğla’nın her köşesine eşit, güçlü ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.