Muğla'da bir araya geldiler: Bodrum'da ismi yaşayan ne varsa sahip çıktılar
Muğla Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında Bodrum'un tarihi ve kültürel atmosferinde sanat dolu bir gün geçirdi.
Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlerin kültürel mirasa olan farkındalığını artırmak ve sanatsal becerilerini açık havaya taşımak amacıyla düzenlenen "Sanat Her Yerde" programıyla Bodrum'u rotasına ekledi. Gönüllü gençler; tarih, müzik ve resmin iç içe geçtiği etkinlikte hem öğrendi hem de üretti.
Programın ilk ayağında gençler, Türk sanat müziğinin efsane ismi Zeki Müren'in anısını yaşatan Zeki Müren Sanat Müzesi'ni ziyaret etti. Sanatçının kişisel eşyaları, sahne kostümleri ve eserlerini yakından inceleyen gençler, Türkiye'nin sanat tarihine yön veren figürlerden birini derinlemesine tanıma fırsatı buldu.
Müze ziyaretinin ardından rotayı Bodrum Kalesi'ne çeviren ekip, kalenin mimari yapısı ve stratejik önemi hakkında bilgi aldı. Tarihi dokunun büyüleyici atmosferinde kağıt ve kalemlerine sarılan gençler, sanat eğitmenleri eşliğinde karakalem çizim çalışması gerçekleştirdi.
Etkinliğin son durağı ise Bodrum'un simgelerinden olan tarihi Yel Değirmenleri oldu. Doğal güzelliklerin ve mimari mirasın birleştiği bu noktada peyzaj temalı çizimler yapan gönüllüler, sanatın sadece atölyelerde değil, hayatın her alanında var olduğunu deneyimledi.