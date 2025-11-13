Muğla toprağıyla uyumlu olduğu belirlendi! Yüzde 100 hibeyle başladı

2





Proje kapsamında Kasım ayı içerisinde 21 bin 523 adet biberiye fidanı dağıtılacak. Yaklaşık 600 bin TL bütçe ile temin edilen bu fidanlar, üreticilere yüz 100 hibeli olarak teslim edilecek.



Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, sağlanan bu projeyle tarım dışı kalan arazilerin yeniden üretime kazandırılacağını, fuare yeni bir gelir kapısının oluşturulacağını ve Muğla'nın tedavi ile aromatik büyüme pazarının büyümesinin hedeflendiğini ifade etti.