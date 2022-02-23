Müge Anlı'da Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetiyle ilgili 3 flaş iddia... Tuğçe, Yağmur mu zannedildi?
Emine Çöp ve Tuğçe Semiz isimli kuzenler trafik ışıklarında infaz edildi. Müge Anlı'da gündem olan korkunç olayla ilgili 3 iddia geldi. Tuğçe'nin, Yağmur zannedilmiş olabileceğinden bahsedildi...
Kocaeli'nde, 10 gün önce kan donduran bir vahşet gerçekleşti. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in içinde olduğu araç ile Alihan K.'nın kullandığı 34 DCU 278 plakalı otomobile, trafik ışıklarında yavaşladıkları sırada arkalarından gelen otomobilden inen 2 kişi tabancalarla ateş etti.
Genç kızlar hayatını kaybetti. Alihan K. ise hastanede tedavi edildi. Katillerin vahşetten sonra araçla İstanbul istikametine hareket ettikleri öğrenildi.
İNFAZLA İLGİLİ 3 İDDİA ORTAYA ATILDI
Tüyler ürperten olay Müge Anlı'da da gündeme geldi. Bugünkü canlı yayında; Emine'nin ağabeyinin tefecilere borcu olduğu öğrenildi.
Emine'nin arkadaşı Engin Bey ise yayına telefonla bağlanarak taziye günüyle ilgili şöyle konuştu:
"Oğuzhan ve Fatih isimli kişiler taziye evine geldi. Kendilerinin polis olduklarını söylediler…"
Korkunç infazı bu kişilerin gerçekleştirmiş olabileceği iddia edildi.
Bunun üzerine Oğuzhan isimli kişi, sosyal medyadaki polis üniformalı profil fotoğrafı ile hesabında yazan bilgilerini kaldırdı.
Bir izleyici ise bu kişinin; çakarlı ve zırhlı bir araç içinde çekip Instagram'da paylaştığı videoyu, Müge Anlı'nın ekibine yolladı. Müge Anlı, canlı yayında o görüntüleri paylaştı.
İNŞAATÇI NEDİM…
Ayrıca 'İnşaatçı Nedim' isimli bir kişinin, Emine Çöp'e 1500 liralık ayakkabı aldığı ve dönem dönem para gönderdiği iddia edildi.
Öte yandan hayatını kaybeden genç kızların kuzeni Yağmur ise eski sevgilisi Oktay'dan şüphelendiğini belirtti.
Genç kız, olay günü eğlence mekanına giderken Emine'nin aracına bindiğini, çıkışta ise başka araca bindiğini söyledi.
Tuğçe'nin Yağmur zannedilmiş olabileceği belirtildi.