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GündemMüge Anlı'da Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetiyle ilgili 3 flaş iddia... Tuğçe, Yağmur mu zannedildi?
HaberlerGündem Haberleri Müge Anlı'da Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetiyle ilgili 3 flaş iddia... Tuğçe, Yağmur mu zannedildi?
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Müge Anlı'da Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetiyle ilgili 3 flaş iddia... Tuğçe, Yağmur mu zannedildi?

Emine Çöp ve Tuğçe Semiz isimli kuzenler trafik ışıklarında infaz edildi. Müge Anlı'da gündem olan korkunç olayla ilgili 3 iddia geldi. Tuğçe'nin, Yağmur zannedilmiş olabileceğinden bahsedildi...

• 23 Şubat 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
• 23 Şubat 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
1Müge Anlıda Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetiyle ilgili 3 flaş iddia... Tuğçe, Yağmur mu zannedildi

Kocaeli'nde, 10 gün önce kan donduran bir vahşet gerçekleşti. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in içinde olduğu araç ile Alihan K.'nın kullandığı 34 DCU 278 plakalı otomobile, trafik ışıklarında yavaşladıkları sırada arkalarından gelen otomobilden inen 2 kişi tabancalarla ateş etti.

2Müge Anlıda Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetiyle ilgili 3 flaş iddia... Tuğçe, Yağmur mu zannedildi

Genç kızlar hayatını kaybetti. Alihan K. ise hastanede tedavi edildi. Katillerin vahşetten sonra araçla İstanbul istikametine hareket ettikleri öğrenildi.

3İNFAZLA İLGİLİ 3 İDDİA ORTAYA ATILDI

İNFAZLA İLGİLİ 3 İDDİA ORTAYA ATILDI

Tüyler ürperten olay Müge Anlı'da da gündeme geldi. Bugünkü canlı yayında; Emine'nin ağabeyinin tefecilere borcu olduğu öğrenildi.

4Müge Anlıda Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetiyle ilgili 3 flaş iddia... Tuğçe, Yağmur mu zannedildi

Emine'nin arkadaşı Engin Bey ise yayına telefonla bağlanarak taziye günüyle ilgili şöyle konuştu:

5Müge Anlıda Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetiyle ilgili 3 flaş iddia... Tuğçe, Yağmur mu zannedildi

"Oğuzhan ve Fatih isimli kişiler taziye evine geldi. Kendilerinin polis olduklarını söylediler…"

6Müge Anlıda Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetiyle ilgili 3 flaş iddia... Tuğçe, Yağmur mu zannedildi

Korkunç infazı bu kişilerin gerçekleştirmiş olabileceği iddia edildi.

7Müge Anlıda Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetiyle ilgili 3 flaş iddia... Tuğçe, Yağmur mu zannedildi

Bunun üzerine Oğuzhan isimli kişi, sosyal medyadaki polis üniformalı profil fotoğrafı ile hesabında yazan bilgilerini kaldırdı.

8Müge Anlıda Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetiyle ilgili 3 flaş iddia... Tuğçe, Yağmur mu zannedildi

Bir izleyici ise bu kişinin; çakarlı ve zırhlı bir araç içinde çekip Instagram'da paylaştığı videoyu, Müge Anlı'nın ekibine yolladı. Müge Anlı, canlı yayında o görüntüleri paylaştı.

9İNŞAATÇI NEDİM…

İNŞAATÇI NEDİM…

Ayrıca 'İnşaatçı Nedim' isimli bir kişinin, Emine Çöp'e 1500 liralık ayakkabı aldığı ve dönem dönem para gönderdiği iddia edildi.

10Müge Anlıda Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetiyle ilgili 3 flaş iddia... Tuğçe, Yağmur mu zannedildi

Öte yandan hayatını kaybeden genç kızların kuzeni Yağmur ise eski sevgilisi Oktay'dan şüphelendiğini belirtti.

11Müge Anlıda Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetiyle ilgili 3 flaş iddia... Tuğçe, Yağmur mu zannedildi

Genç kız, olay günü eğlence mekanına giderken Emine'nin aracına bindiğini, çıkışta ise başka araca bindiğini söyledi.

12Müge Anlıda Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetiyle ilgili 3 flaş iddia... Tuğçe, Yağmur mu zannedildi

Tuğçe'nin Yağmur zannedilmiş olabileceği belirtildi.

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