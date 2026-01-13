Miraç Kandili'nde okunacak sureler ve ayetler nelerdir? Miraç gecesi okunması tavsiye edilen Kur’an-ı Kerim sureleri
İslam alemi için ilahi rahmetin sağanak sağanak yağdığı, Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) huzur-u ilahiye kabul edildiği Miraç Kandili yaklaşıyor. Bu mübarek geceyi Kur’an-ı Kerim’in nuruyla aydınlatmak isteyen pek çok mümin, "Miraç gecesi hangi sureler okunur?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Miraç Kandili'nin ruhuna uygun, bu gece okunması özellikle tavsiye edilen sureler ve ayetlerin kapsamlı listesi...
İslamiyet’teki beş kandil gecesinden biri olan Miraç Kandili, Müslümanların dini duygularını yoğun biçimde yaşadığı Üç Aylar içerisindeki, Recep ayındaki ikinci kandildir. Miraç Kandilinin gecesi ve gününün faziletli amelleri büyüktür.
Bu mukaddes gecede Kur'an'ın kalbine yolculuk yapmak, manevi dereceleri yükseltir. Miraç gecesinde şu surelere öncelik verebilirsiniz:
İsra Suresi, Miraç mucizesinin ilk aşaması olan "gece yürüyüşünü" anlatır. Surenin ilk ayeti bu mucizeyi bizzat müjdeler. Gecenin anlam ve önemini kavramak adına bu surenin okunması çok faziletlidir.
Miraç hadisesinin sema boyutunu, Peygamber Efendimiz'in Cebrail (A.S) ile olan görüşmesini ve Sidretü'l-Münteha’ya yükselişini anlatan suredir. Miraç mucizesinin detaylarını tefekkür etmek için okunmalıdır.
Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e vahyedilen, Bakara Suresi'nin son iki ayeti olan "Amenerrasulü", bu gecenin en büyük hediyelerinden biridir. Hadis-i şeriflerde bu ayetlerin gece okunmasının kişiye yeteceği müjdelenmiştir.
"Kur'an'ın kalbi" olarak nitelendirilen Yasin Suresi, her mübarek gecede olduğu gibi Miraç gecesinde de hem ölmüşlerimizin ruhuna hediye etmek hem de Allah'ın rızasını kazanmak için okunur.
Gönül ferahlığı ve sıkıntılardan kurtulmak için okunması tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz'in göğsünün yarılıp temizlenmesi hadisesine de işaret eden manevi bir derinliği vardır.