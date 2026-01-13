Miraç Kandili'nde hangi dualar okunmalı? Miraç gecesi için okunması tavsiye edilen dualar listesi
İslam dünyası için büyük bir müjde ve mucizeyi içinde barındıran Miraç Kandili, üç ayların manevi ikliminde idrak edilen en önemli gecelerden biridir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği bu mübarek gecede, eller semaya ibadet ve tövbe için açılır. Peki, Miraç Kandilinde hangi dualar okunmalı? İşte bu özel geceyi ihya etmek isteyenler için tavsiye edilen dualar, sureler ve zikirler listesi...
İslamiyet’teki beş kandil gecesinden biri olan Miraç Kandili, Müslümanların dini duygularını yoğun biçimde yaşadığı Üç Aylar içerisindeki, Recep ayındaki ikinci kandildir. Miraç Kandilinin gecesi ve gününün faziletli amelleri büyüktür.
Bu mübarek gecede belli bir dua kalıbı zorunlu olmasa da, Peygamber Efendimiz’in ve İslam alimlerinin tavsiye ettiği dualara yönelmek büyük fazilet taşır.
Miraç gecesinde bizzat vahyedilen Amenerrasulü, bu gecenin en kıymetli hazinesidir. Yatsı namazından sonra veya gece boyunca okunması tavsiye edilir.
Günahların affı için samimiyetle şu dua okunabilir:
"Estağfirullahel'azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh." (Azim olan, kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her şeyi ayakta tutan Allah'tan mağfiret diler ve O'na tövbe ederim.)
Peygamber Efendimiz’e hürmet ve sevgi göstermek, şefaatine nail olmak için bolca salavat getirilmelidir:
"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed."
Maneviyatın zirve yaptığı bu gecede yapılabilecek diğer ibadetler şunlardır:
Kaza Namazı ve Nafile Namaz: Varsa kaza namazlarının kılınması, yoksa geceye özel hacet veya tesbih namazı kılınması önerilir.
Kur’an-ı Kerim Okumak: Başta Yasin, Tebareke ve Amme sureleri olmak üzere Kur'an tilavetiyle meşgul olunmalıdır.
Zikir Çekmek: "La ilahe illallah", "Sübhanallahi ve bihamdihi" gibi zikirlerle kalp mutmain edilmelidir.
Dua Etmek: Hem kendimiz, hem ailemiz hem de tüm İslam alemi için hayır duaları edilmelidir.
Miraç gecesi, müminlere üç büyük hediye ile dönülen bir gecedir:
Beş vakit namaz farz kılınmıştır.
Bakara Suresi’nin son iki ayeti (Amenerrasulü) indirilmiştir.
Allah’a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanacağı müjdesi verilmiştir.