Miraç Kandili'nde hangi dualar okunmalı? Miraç gecesi için okunması tavsiye edilen dualar listesi

Günahların affı için samimiyetle şu dua okunabilir:



"Estağfirullahel'azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh." (Azim olan, kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her şeyi ayakta tutan Allah'tan mağfiret diler ve O'na tövbe ederim.)