Miraç Kandili'nde 100 rekat nafile namaz rehberi: Diyanet bölüm bölüm kılınışı, niyeti ve rivayet edilen fazileti
İslam alemi için en feyizli gecelerden biri olan Miraç Kandili, semavi bir yolculuğun ve ilahi müjdelerin yıldönümüdür. Bu mübarek geceyi en yüksek manevi kazançla ihya etmek isteyen pek çok mümin, geleneksel olarak tarif edilen 100 rekatlık nafile namazını araştırıyor. Peki, Miraç gecesi 100 rekat namaz nasıl kılınır? İşte niyetinden faziletine kadar adım adım 100 rekatlık Miraç Kandili namaz rehberi...
İslam kaynaklarında ve büyük zatların tavsiyelerinde yer alan bu namaz, "Hayırlı Gece Namazı" olarak da anılır. Bu namazın faziletine dair rivayetlerde şunlar öne çıkar:
Kişinin günahlarının affına vesile olur.
Kalbin manevi kirlerden arınmasını sağlar.
O yıl içerisinde edilecek duaların kabulüne kapı aralar.
Geceyi tamamen ibadetle geçirenlerin "ihya edenler" zümresine yazılacağı müjdelenir.
Namazın temeli halis bir niyettir. Bu namaz için şu şekilde niyet edebilirsiniz:
"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Miraç gecesinin hayrından istifade etmek ve nafile namaz kılmak üzere, Allahu Ekber."
Eğer 100 rekatın tamamına niyet etmekte zorlanırsanız, her iki rekatın başında yeniden niyet edebilirsiniz.
Bu namaz, genellikle 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Toplamda 50 adet iki rekatlık namaz şeklinde eda edilir.
Her Rekatta: 1 Fatiha Suresi okunur.
Zamm-ı Sure: Fatiha'dan sonra 10 adet İhlas Suresi okunması tavsiye edilir. (Vaktiniz kısıtlıysa 3 İhlas da okunabilir ancak 10 adet okunması rivayet edilen usuldür.)
Rüku ve Secde: Normal namazlardaki gibi tesbihatlar yapılır.
Selam: İkinci rekatın sonunda oturulur; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.
100 rekat uzun bir ibadet olduğu için, akşam namazı ile yatsı namazı arasında başlanabileceği gibi, asıl faziletli olan yatsı namazından sonra sahur vaktine kadar bölümler halinde kılmaktır.
Her selamdan sonra veya namazın tamamı bittiğinde şu zikirleri çekmek, namazın nurunu tamamlar:
100 Defa: "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim."
100 Defa: "Estağfirullahel'azim ve etubü ileyh." (İstiğfar)
100 Defa: "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed." (Salavat)