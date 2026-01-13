Miraç Kandili'nde 100 rekat nafile namaz rehberi: Diyanet bölüm bölüm kılınışı, niyeti ve rivayet edilen fazileti

3

Namazın temeli halis bir niyettir. Bu namaz için şu şekilde niyet edebilirsiniz:



"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Miraç gecesinin hayrından istifade etmek ve nafile namaz kılmak üzere, Allahu Ekber."



Eğer 100 rekatın tamamına niyet etmekte zorlanırsanız, her iki rekatın başında yeniden niyet edebilirsiniz.