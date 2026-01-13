Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet Miraç Gecesi namazı adım adım kılınışı
İslam dünyasının en mukaddes gecelerinden biri olan Miraç Kandili, "müminin miracı" olan namaz ibadetiyle taçlandırılır. Beş vakit namazın bizzat bu gecede farz kılınması, kandil gecesinde kılınacak nafile namazların önemini daha da artırır. Peki, Miraç Kandili namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? İşte adım adım Miraç gecesi namazı rehberi...
Miraç Kandili’ne özel, tek bir formda farz namazı bulunmamakla birlikte; İslam alimleri bu gecenin ihyası için 12 rekatlık nafile bir namaz kılınmasını tavsiye etmişlerdir. Bu namaz, ikişer rekatlık selamlarla kılınabileceği gibi, dört rekatta bir selam verilerek de eda edilebilir.
Namazın en önemli rüknü olan niyet, kalben ve lisanen yapılmalıdır. Miraç gecesi kılınacak nafile namaz için şu şekilde niyet edebilirsiniz:
"Niyet ettim Allah rızası için Miraç Kandili namazını kılmaya. Kabul eyle ya Rabbi!"
12 rekatlık bu namazın kılınışı oldukça sadedir. Her rekatta şu sıralama izlenir:
Niyet ve Başlangıç: "Allahuekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır.
Sübhaneke: İlk rekatta Sübhaneke okunur.
Fatiha ve Sure: Her rekatta Fatiha Suresi ve ardından Kur'an-ı Kerim'den bir sure (Zamm-ı Sure) okunur.
Rüku ve Secde: Normal namazda olduğu gibi rüku ve secdeler tamamlanır.
Selam: Her iki rekatın sonunda "Ettehiyyatü, Salli ve Barik" duaları okunarak selam verilir. 12 rekat bu şekilde tamamlanır.
12 rekatlık namazın bitiminde, seccadeden kalkmadan şu zikirlerin 100'er defa çekilmesi büyük fazilet taşır:
Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber.
Estağfirullah. (Tövbe ve istiğfar)
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. (Salavat)
Miraç gecesinin manevi ikliminden faydalanmak için 12 rekatlık namazın dışında şu namazları da kılabilirsiniz:
Kaza Namazları: Üzerinde farz borcu olanların öncelikle kaza namazlarına yönelmesi tavsiye edilir.
Tesbih Namazı: Günahların affına vesile olan, dört rekatlık çok sevaplı bir namazdır.
Hacet Namazı: Dünyevi veya uhrevi bir isteği olan müminlerin kıldığı namazdır.