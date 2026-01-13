Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet Miraç Gecesi namazı adım adım kılınışı

6

Miraç gecesinin manevi ikliminden faydalanmak için 12 rekatlık namazın dışında şu namazları da kılabilirsiniz:



Kaza Namazları: Üzerinde farz borcu olanların öncelikle kaza namazlarına yönelmesi tavsiye edilir.



Tesbih Namazı: Günahların affına vesile olan, dört rekatlık çok sevaplı bir namazdır.



Hacet Namazı: Dünyevi veya uhrevi bir isteği olan müminlerin kıldığı namazdır.