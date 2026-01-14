GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMiraç gecesi süt ne zaman içilir? 15 Ocak Miraç Kandili süte hangi dua neden okunur?
HaberlerGündem Haberleri Miraç gecesi süt ne zaman içilir? 15 Ocak Miraç Kandili süte hangi dua neden okunur?

Miraç gecesi süt ne zaman içilir? 15 Ocak Miraç Kandili süte hangi dua neden okunur?

14.01.2026 - 12:34Güncellenme Tarihi:

Miraç Kandili'nde sütün ne zaman içileceği konusu gündemdeki yerini koruyor. 15 Ocak'ı 16 Ocak'a bağlayan gece Miraç gecesi idrak edilecek. Peygamber efendimizin Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya oradan da göğe yükseldiği geceyi ifade eden Miraç gecesinde Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e süt ikram etmiştir. Peki Miraç gecesi süte hangi dua neden okunur? İşte cevabı...

1Miraç gecesi süt ne zaman içilir? 15 Ocak Miraç Kandili süte hangi dua neden okunur?



Miraç gecesinde içilen sütün anlamı konusunda meraklı arayış devam ediyor. Gündüzünde oruç tutulan ve gecesinde de bol bol ibadet edilen Miraç Kandili'nde bir de süte dua okuyup içmek gibi bir ritüel yer almakta. Müslümanlar, Miraç Kandili'nde süt neden içilir? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Miraç Kandili'nde süte okunacak dualar ve sureler nelerdir? Kandil gecesi süt saat kaçta içilir?

MİRAÇ GECESİ SÜT NE ZAMAN İÇİLİR?

Kandilde içilecek sütün ne zaman içileceği konusunda bir rivayet yok. Ancak ibadetlerin yatsı namazından sonra yapıldığına göre Miraç gecesinde süt yatsı namazından sonra içilebilir.

2Miraç gecesi süt ne zaman içilir? 15 Ocak Miraç Kandili süte hangi dua neden okunur?



Miraç Kandili Gecesi(15 Ocak’ı 16 Ocak’a bağlayan gece)

Miraç gecesinde süt içmek, Resûlullah’ın (s.a.v) Miraç’ta sütü tercih etmesi sebebiyle ve hikmetle anılan bir sünnettir. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (s.a.v), Miraç’ta kendisine sunulan sütü tercih etmiş; bu tercih ümmeti için fıtrat, saflık ve istikamet olarak yorumlanmıştır. O gece Cebrâil (a.s) tarafından kendisine bir bardak süt ikram edilmiştir.

🤍 Niyetle yapmak isteyenler için:

Yatsı namazı kılındıktan sonra(mümkünse gecenin ilerleyen vaktinde, nafile namazın ardından)

1 bardak süt alınır ve şöyle niyet edilir:

✨ “Allah’ım, bu sütü hakkımda hayırlı ve bereketli eyle.”

Ardından ebced değeri 136 olan

“Yâ Mü’min” esması niyetle okunur ve süte nefes edilir.

Sonrasında;

• 1 Yâsîn-i Şerîf

• 3 Fâtiha

• 3 Âmenerrasûlü

• 21 Tahiyyatokunur.

3Miraç gecesi süt ne zaman içilir? 15 Ocak Miraç Kandili süte hangi dua neden okunur?



Dua edilerek süte üflenir ve niyetle içilir.

✨ Niyet:

“Allah’ım, bu mübarek gecenin hürmetine;bedenimize, kalbimize ve ruhumuza afiyet, ferahlık ve hayır lütfet.”

🕊 Not:

Bu uygulama yalnızca bedensel değil,aynı zamanda ruhsal ve zihinsel yükler için deAllah’tan ferahlık dileme niyetidir.