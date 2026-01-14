Miraç gecesi süt ne zaman içilir? 15 Ocak Miraç Kandili süte hangi dua neden okunur?

2





Miraç Kandili Gecesi(15 Ocak’ı 16 Ocak’a bağlayan gece)



Miraç gecesinde süt içmek, Resûlullah’ın (s.a.v) Miraç’ta sütü tercih etmesi sebebiyle ve hikmetle anılan bir sünnettir. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (s.a.v), Miraç’ta kendisine sunulan sütü tercih etmiş; bu tercih ümmeti için fıtrat, saflık ve istikamet olarak yorumlanmıştır. O gece Cebrâil (a.s) tarafından kendisine bir bardak süt ikram edilmiştir.



🤍 Niyetle yapmak isteyenler için:



Yatsı namazı kılındıktan sonra(mümkünse gecenin ilerleyen vaktinde, nafile namazın ardından)



1 bardak süt alınır ve şöyle niyet edilir:



✨ “Allah’ım, bu sütü hakkımda hayırlı ve bereketli eyle.”



Ardından ebced değeri 136 olan



“Yâ Mü’min” esması niyetle okunur ve süte nefes edilir.



Sonrasında;



• 1 Yâsîn-i Şerîf



• 3 Fâtiha



• 3 Âmenerrasûlü



• 21 Tahiyyatokunur.