Miraç Gecesi kılınabilecek nafile namazlar nelerdir? 2 rekat tevbe, 12 rekat hacet ve 100 rekat nafile namazı kılınışları

Günahların affı ve temiz bir sayfa açmak için kılınan bu namaz, gecenin sessizliğinde eda edilir.



Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için tövbe namazı kılmaya."



Kılınışı: Normal iki rekatlık sabah namazının sünneti gibi kılınır.



Sırrı: Selam verdikten sonra samimiyetle istiğfar çekilir. Peygamber Efendimiz, "Bir kul günah işler de sonra kalkıp abdest alır, namaz kılar ve Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar" buyurmuştur.