Miraç Gecesi kılınabilecek nafile namazlar nelerdir? 2 rekat tevbe, 12 rekat hacet ve 100 rekat nafile namazı kılınışları
İslamiyet’teki beş kandil gecesinden biri olan Miraç Kandili, Müslümanların dini duygularını yoğun biçimde yaşadığı Üç Aylar içerisindeki, Recep ayındaki ikinci kandildir. Miraç Kandilinin gecesi ve gününün faziletli amelleri büyüktür. Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) ilahi huzura yükseldiği bu mübarek gece, aynı zamanda namazın müminlere hediye edildiği gecedir. Bu nedenle Miraç Kandili’nde kılınacak nafile namazlar, gönül dünyamızı temizlemek ve Allah’a yakınlaşmak için eşsiz bir fırsattır. Peki, Miraç gecesi hangi nafile namazlar kılınır? Tövbe, Hacet ve 100 rekatlık namazların kılınışlarını
Günahların affı ve temiz bir sayfa açmak için kılınan bu namaz, gecenin sessizliğinde eda edilir.
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için tövbe namazı kılmaya."
Kılınışı: Normal iki rekatlık sabah namazının sünneti gibi kılınır.
Sırrı: Selam verdikten sonra samimiyetle istiğfar çekilir. Peygamber Efendimiz, "Bir kul günah işler de sonra kalkıp abdest alır, namaz kılar ve Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar" buyurmuştur.
İslam alimleri tarafından Miraç gecesine özel olarak tavsiye edilen bu namaz, kişinin dünyevi ve uhrevi isteklerinin kabulü için kılınır.
Kılınışı: 12 rekat olarak kılınır ve her iki rekatta bir selam verilir.
Sureler: Her rekatta Fatiha’dan sonra Kur’an-ı Kerim’den bir sure okunur.
Namazdan Sonra: 12 rekat tamamlanınca; 100 defa Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber, 100 defa İstiğfar ve 100 defa Salavat getirilir. Ardından el açılarak dua edilir.
Maneviyatını en üst seviyeye çıkarmak isteyenler için bazı kaynaklarda geçen bu namaz, "Hayırlı Gece Namazı" olarak da bilinir.
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için gece namazı kılmaya."
Kılınışı: İkişer rekat halinde kılınması daha faziletlidir.
Okunacak Sureler: Her rekatta Fatiha’dan sonra 10 adet İhlas Suresi okunması tavsiye edilir. Eğer 100 rekat ağır gelirse, bu namazın 10 rekat olarak da kılınabileceği belirtilmiştir.
Önemi: Bu namaz, kişinin amel defterinin hayırla dolmasına ve kalbinin nurlanmasına vesile olur.