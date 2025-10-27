Milyonluk analizle ortaya çıktı: Tarihi Fener Rum Okulu'nda şok eden gerçek!

6

Kendilerini sağ olsunlar ilgilendiler ve çalışmalar bitirildi. Çalışmalar bize de teslim edildi. Fakat burada tespit edilen sıkıntılı bir durum söz konusu oldu. Bu da güçlendirme önerisiydi. Bina 143 yaşında birçok deprem atlatmış bir bina. Bunun içinde okuldan belli bir süreliğine çıkmamızı, gerekli çalışmaları yaptırmamızı be akabinde de eğitim çalışmalarımıza tekrar devam etmemizi söylediler. 571 senelik bir eğitim geleneğinin sona ermemesinin gerektiğinin hepimiz bilincindeyiz. Bu ortak paydada buluşup, beraber yol kat ederek de biz bugünleri aşabileceğimize inanıyoruz. Cemaatimiz içerisinde de bunu konuştuk. Uygun bina arayışına girdik fakat depreme dayanıklı bina bulmak gerçekten çok kolay değil. Bir okulu misafir edecek bina bulmak kolay değil. Bunun için kiralama seçeneklerine bakıyoruz. Okul bahçesine bir konteyner okul yapma düşüncemiz var. Bununla ilgili süreci müdürlüklerimizle yürütüyoruz. Gerekli çalışmalar şu anda yapılıyor. Çok fazla da bir süremiz olmadığını da biliyoruz. Bizim için önemli olan öğrencilerimizi mağdur etmemek, eğitimlerine aynı şekilde devam etmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.