Milli Mücadele ruhu Kastamonu tezgahlarında yeniden canlanıyor: Asker Göynekleri Geri Döndü!

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"Cephede olan askerimizin iç giyiminin bu dokuma tezgahları ile Kastamonu'da yapıldığı sonucuna ulaştık. Sandık araştırmalarında çıkan bazı göyneklerin cepheye gönderilen göyneklerden olduğunu gördük. Yaptığımız saha araştırmaları neticesinde özellikle askerin iç giyimi için göyneklik kumaş dokunduğunu tespit ettik. Tabii bunların dışında da keten, kenevir, ipek ve pamuktan dokunan kumaşlar üretildiği bilgisine ulaştık."



Bu kumaşları enstitü bünyesinde yeniden üretmeye başladıklarını dile getiren Canaslan, "Olgunlaşma Enstitüsünde hızlı bir şekilde biz bu dokuma türlerinin üretimine başladık. Bu ürettiğimiz dokumaları özellikle yeni yaptığımız tasarımlarda kullanıyoruz. Bunları geleceğe taşıma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Askere gönderilen göyneklerin kumaşları şu anda enstitümüzde üretilmeye devam ediyor." diye konuştu.