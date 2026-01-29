Mihenk taşı kuyumcuları yanıltıyor mu? Test yaptı anlamadı; Altınlar Kapalıçarşı'da eritilince gerçek ortaya çıktı

3

KOLYENİN SAHTE OLDUĞU ERİTİLİNCE ANLAŞILDIAlışverişin ardından kuyumcu, kolyeyi eritilmesi için Kapalıçarşı'daki bir atölyeye gönderdi. Ancak burada yapılan incelemede kolyenin sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.