Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Mevlid Kandili günü ve gecesinde yapılacak ibadetler hangileri? kandil hangi güne denk geliyor?
Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili gecesinde hangi ibadetler yapılır? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunun anıldığı bu mübarek geceye sayılı günler kala milyonlarca vatandaş kandil tarihini ve kandil gecesinde yapılacak ibadetleri araştırıyor. Diyanet'in dini günler takviminde yer alan Mevlid Kandili, Müslümanlar için önemli manevi geceler arasında bulunuyor. İşte Mevlid Kandili tarihi, önemi, faziletleri ve geceyi en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler için merak edilen tüm ayrıntılar.
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İslam dünyasının büyük önem verdiği gecelerden biri olan Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrifini anmak amacıyla idrak ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen bu mübarek gece, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek programlarla karşılanacak.
MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Mevlid Kandili 2026 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Kandil gecesinde camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak, dualar edilecek ve vatandaşlar geceyi ibadetlerle değerlendirecek.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
"Mevlid" kelimesi sözlükte doğum, doğum yeri ve doğum zamanı anlamlarına gelir. İslam kültüründe ise Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunu ifade etmek için kullanılmaktadır.
Mevlid Kandili, sadece bir anma gecesi değil, aynı zamanda Peygamber Efendimizin insanlığa kazandırdığı merhamet, adalet, kardeşlik, hoşgörü ve güzel ahlak gibi değerleri yeniden hatırlama fırsatı sunan özel bir zaman dilimidir.
Bu nedenle Müslümanlar, Mevlid Kandili'ni dua, ibadet, salavat ve tefekkürle geçirerek manevi hayatlarını güçlendirmeye çalışır.
MEVLİD KANDİLİ GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Mevlid Kandili'ne özel farz bir ibadet bulunmasa da, bu gecenin çeşitli ibadetlerle değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir.
Kur'an-ı Kerim okumak
Mübarek gecelerde en çok tavsiye edilen ibadetlerin başında Kur'an-ı Kerim okumak gelir. Kur'an tilaveti yapmak ve anlamı üzerinde düşünmek geceyi değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsattır.
Salavat getirmek
Mevlid Kandili'nin ruhuna uygun ibadetlerden biri de Peygamber Efendimize salat ve selam göndermektir. Gece boyunca bol bol salavat getirilmesi tavsiye edilir.
Dua etmek
Kandil geceleri dua kapılarının aralandığı manevi zamanlar olarak kabul edilir. Kişi kendisi, ailesi, yakınları ve tüm insanlık için dua edebilir.
Tövbe ve istiğfar etmek
Geçmişte yapılan hata ve günahlar için Allah'tan af dilemek, kandil gecesinin en önemli manevi kazanımlarından biri olarak görülmektedir.
Nafile ve kaza namazı kılmak
Geceyi namazla ihya etmek isteyenler nafile ibadetlerde bulunabilir, varsa kaza namazlarını eda edebilir.
Sadaka vermek ve iyilik yapmak
İhtiyaç sahiplerini sevindirmek, yardım faaliyetlerine katılmak, sadaka vermek ve gönül almak kandil gecesinde tavsiye edilen davranışlar arasında yer alır.
Siyer ve dini eserler okumak
Hz. Muhammed'in hayatını anlatan eserleri okumak, onun örnek kişiliğini ve mesajlarını daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.
MEVLİD KANDİLİ GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?
Uzmanlar ve dini kaynaklar, Mevlid Kandili'nin yalnızca geleneksel bir kutlama olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu gece;
Kırgınlıkların sona erdirilmesi,
Aile büyüklerinin gönlünün alınması,
Manevi muhasebe yapılması,
İbadetlere ağırlık verilmesi,
Hayır ve hasenatta bulunulması,
Peygamber Efendimizin örnek ahlakının hatırlanması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
MEVLİD KANDİLİ TARİH BİLGİSİ
Kandil: Mevlid Kandili
Tarih: 24 Ağustos 2026
Gün: Pazartesi
Hicri Tarih: Rebiülevvel ayının 12. gecesi