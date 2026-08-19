Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Mevlid Kandili günü ve gecesinde yapılacak ibadetler hangileri? kandil hangi güne denk geliyor?

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Mevlid Kandili'ne özel farz bir ibadet bulunmasa da, bu gecenin çeşitli ibadetlerle değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir.



Kur'an-ı Kerim okumak

Mübarek gecelerde en çok tavsiye edilen ibadetlerin başında Kur'an-ı Kerim okumak gelir. Kur'an tilaveti yapmak ve anlamı üzerinde düşünmek geceyi değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsattır.



Salavat getirmek

Mevlid Kandili'nin ruhuna uygun ibadetlerden biri de Peygamber Efendimize salat ve selam göndermektir. Gece boyunca bol bol salavat getirilmesi tavsiye edilir.



Dua etmek

Kandil geceleri dua kapılarının aralandığı manevi zamanlar olarak kabul edilir. Kişi kendisi, ailesi, yakınları ve tüm insanlık için dua edebilir.



Tövbe ve istiğfar etmek

Geçmişte yapılan hata ve günahlar için Allah'tan af dilemek, kandil gecesinin en önemli manevi kazanımlarından biri olarak görülmektedir.



Nafile ve kaza namazı kılmak

Geceyi namazla ihya etmek isteyenler nafile ibadetlerde bulunabilir, varsa kaza namazlarını eda edebilir.



Sadaka vermek ve iyilik yapmak

İhtiyaç sahiplerini sevindirmek, yardım faaliyetlerine katılmak, sadaka vermek ve gönül almak kandil gecesinde tavsiye edilen davranışlar arasında yer alır.



Siyer ve dini eserler okumak

Hz. Muhammed'in hayatını anlatan eserleri okumak, onun örnek kişiliğini ve mesajlarını daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.