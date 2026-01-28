Meteoroloji'den sarı kodlu alarm! Çok kuvvetli yağacak: Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Şırnak’ın da bulunduğu 12 il için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Batıda sağanak, doğuda ise karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte 28 Ocak 2026 hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ocak 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
12 İLDE KAR YAĞIŞI
Yapılan değerlendirmede bugün Sivas, Kayseri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'de kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Sıcaklıklar ise eski 2'ye kadar düşecek.