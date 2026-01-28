Meteoroloji'den sarı kodlu alarm! Çok kuvvetli yağacak: Bu illerde yaşayanlar dikkat

1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ocak 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.