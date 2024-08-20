Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi!

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutlu



KARS °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 39°CParçalı ve az bulutlu



VAN °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



