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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

• 20 Ağustos 2024 - 09:15 • Son Güncelleme:
• 20 Ağustos 2024 - 09:15 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

2Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi

Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°CAz bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°CAz bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°CAz bulutlu ve açık

4Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 36°CAz bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°CAz bulutlu ve açık

5Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°CAz bulutlu ve açık

6Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°CAz bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 39°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°CAz bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açık

7Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°CAz bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°CAz bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°CAz bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açık

8Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 40°CAz bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°CAz bulutlu

TRABZON °C, 30°CAz bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

9Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu

GAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°CAz bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık