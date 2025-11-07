Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Çok kuvvetli geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat
Kaynak : Bengül Arıca
Meteoroloji'den hafta sonuna girerken kuvvetli yağış uyarısı geldi. Rapora göre Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun bazı illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürüğü 7 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre sıcaklıklar Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında biraz azalacak, iç ve kuzeydoğu kesimlerde ise artacak. Birçok il için ise'gök gürültülü sağanak yağış' uyarısı geldi.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde ise normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiğini belirtti. Rüzgârın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.