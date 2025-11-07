Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Çok kuvvetli geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat

1

Meteoroloji Genel Müdürüğü 7 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre sıcaklıklar Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında biraz azalacak, iç ve kuzeydoğu kesimlerde ise artacak. Birçok il için ise'gök gürültülü sağanak yağış' uyarısı geldi.