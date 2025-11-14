Meteoroloji'den kar uyarısı! Gece saatlerinde başlayacak! Hangi illerde etkili olacak?
Kaynak : Bengül Arıca
Meteoroloji, 14 Kasım 2025 Cuma gecesi etkili olacak kar yağışı ve şiddetli yağmur için alarm verdi. Orta Karadeniz ve İç Anadolu’nun bazı illerinde beklenen bu kuvvetli yağışların, sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına yol açabileceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Kasım Cuma günü için hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerin kar yağışının görüleceği bildirildi. Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacağı bildirildi. Yağışların Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, bugün öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışlar için vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.