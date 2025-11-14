Meteoroloji'den kar uyarısı! Gece saatlerinde başlayacak! Hangi illerde etkili olacak?

3

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT



Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacağı bildirildi. Yağışların Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, bugün öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışlar için vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.