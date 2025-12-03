GAZETE VATAN ANA SAYFA
Meteoroloji tarih verdi! Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor!

03.12.2025 - 10:01

Kaynak : Bengül Arıca

Meteoroloji'den alınan verilere göre Türkiye, hafta boyunca etkisini artıracak yeni yağışlı sistemin etkisine giriyor. Meteoroloji, 75 il için kuvvetli sağanak ve ani sıcaklık düşüşü uyarısı yaparak vatandaşları uyardı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR GELİYOR

Öte yandan Perşembe günü İzmir, Muğla ve Antalya'da başlayacak yağışlar, cuma günü Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında görülecek. Yağışların, cumartesi yine Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun güneyinde, pazar günü ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Pazar günü sağanak yağış beklenen iller arasında ise Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Yalova, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Burdur, Bartın, Karabük, Ankara, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Amasya, Sivas, Tokat, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Elazığ