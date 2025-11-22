Meteoroloji tarih verdi! Öğle saatlerine dikkat! Çok kuvvetli geliyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak : Bengül Arıca

Meteoroloji'den alınan verilere göre Balıkesir’in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Marmara genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği de belirtildi.