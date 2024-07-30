Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı, sağanak yağışlara karşı uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



AMASYA 17°C, 31°CParçalı bulutlu



ARTVİN 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 23°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.