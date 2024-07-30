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Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı, sağanak yağışlara karşı uyardı

Bunaltan sıcaklar yurdun batısında etkili olurken, gök gürültülü sağanak yağışlar ise doğuda hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey çevreleri, (Düzce, Karabük dışında) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• 30 Temmuz 2024 - 19:47 • Son Güncelleme:
• 30 Temmuz 2024 - 19:47 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların yarın (Çarşamba) iç bölgelerde 1-3 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların yarın (Çarşamba) Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) İstanbul'un kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 20°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

6EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimleri ile kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 38°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 37°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 36°CAz bulutlu ve açık

7AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 38°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 28°C, 38°CAz bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA 19°C, 34°CAz bulutlu ve açık

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 14°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Karabük dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 22°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 17°C, 31°CParçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 38°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 39°CAz bulutlu ve açık