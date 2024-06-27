Meteoroloji son dakika koduyla duyurdu: Hazır olun fırtına kopacak! Marmara dahil 4 bölgede alarm verildi, radar anbean takip ediliyor 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 30°C Parçalı bulutlu



ARTVİN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 27°C Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı