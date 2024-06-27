Meteoroloji son dakika koduyla duyurdu: Hazır olun fırtına kopacak! Marmara dahil 4 bölgede alarm verildi, radar anbean takip ediliyor
Kavurucu sıcaklar sonrası hava sıcaklıkları değişiyor. Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. İller tek tek açıklandı. Kuvvetli fırtına bekleniyor. Özellikle Marmara bölgesinde etkili olacak. MGM saat vererek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte il il son dakika hava durumu ile ilgili ayrıntılar...
• 27 Haziran 2024 - 13:00 • Son Güncelleme:
• 27 Haziran 2024 - 13:00 • Son Güncelleme: