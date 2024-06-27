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Gündem Meteoroloji son dakika koduyla duyurdu: Hazır olun fırtına kopacak! Marmara dahil 4 bölgede alarm verildi, radar anbean takip ediliyor
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Meteoroloji son dakika koduyla duyurdu: Hazır olun fırtına kopacak! Marmara dahil 4 bölgede alarm verildi, radar anbean takip ediliyor 

Kavurucu sıcaklar sonrası hava sıcaklıkları değişiyor. Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. İller tek tek açıklandı. Kuvvetli fırtına bekleniyor. Özellikle Marmara bölgesinde etkili olacak. MGM saat vererek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte il il son dakika hava durumu ile ilgili ayrıntılar...

• 27 Haziran 2024 - 13:00 • Son Güncelleme:
• 27 Haziran 2024 - 13:00 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji son dakika koduyla duyurdu: Hazır olun fırtına kopacak Marmara dahil 4 bölgede alarm verildi, radar anbean takip ediliyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından bu kez de fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıklardaki artış sürüyor. Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

3 SON DAKİKA RÜZGAR UYARISI

SON DAKİKA RÜZGAR UYARISI!

Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

4 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI!

Rüzgarın, Marmara, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C Az bulutlu ve açık

6 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

7 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

8 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 28°C Az bulutlu ve açık

9 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık

10 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C Az bulutlu ve açık

12 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C Az bulutlu ve açık