Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul dahil çok sayıda il için saat verildi, radarda görüldü

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı çevreleri ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ÇANKIRI °C, 35°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 33°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 34°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı