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Gündem Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul dahil çok sayıda il için saat verildi, radarda görüldü
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Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul dahil çok sayıda il için saat verildi, radarda görüldü

Kavurucu sıcaklar sonrası havalar tersine dönüyor. Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. İller tek tek açıklandı. Kuvvetli yağış geliyor. İstanbul dahil 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji saat vererek duyurdu. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. İşte MGM son dakika hava durumu ile ilgili detaylar

• 11 Temmuz 2024 - 09:03 • Son Güncelleme:
• 11 Temmuz 2024 - 09:03 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbul dahil çok sayıda il için saat verildi, radarda görüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

2 Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbul dahil çok sayıda il için saat verildi, radarda görüldü

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli yerel kuvvetli olması bekleniyoryerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3 Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbul dahil çok sayıda il için saat verildi, radarda görüldü

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA UYARISI

İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji İstanbul için son dakika duyursunda bulundu. Saat verilerek gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

5 MARMARA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 EGE

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 33°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 38°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 35°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 37°C Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 35°C Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 35°C Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 35°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı çevreleri ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ÇANKIRI °C, 35°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 33°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 34°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 27°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu

10 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Rize çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA °C, 33°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN °C, 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 30°C Parçalı yer yer çok bulutlu KARS °C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 38°C Parçalı yer yer çok bulutlu VAN °C, 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu

12 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 42°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 41°C Parçalı ve az bulutlu

13 8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından yapılan son dakika açıklamasında 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul, Bolu, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Çorum için sarı kodlu uyarı yapıldı.

14 Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbul dahil çok sayıda il için saat verildi, radarda görüldü