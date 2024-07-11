Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul dahil çok sayıda il için saat verildi, radarda görüldü
Kavurucu sıcaklar sonrası havalar tersine dönüyor. Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. İller tek tek açıklandı. Kuvvetli yağış geliyor. İstanbul dahil 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji saat vererek duyurdu. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. İşte MGM son dakika hava durumu ile ilgili detaylar
• 11 Temmuz 2024 - 09:03 • Son Güncelleme:
• 11 Temmuz 2024 - 09:03 • Son Güncelleme: